Зима еще хлопочет. Но подснежники уже появились

Гололедица наблюдается на дорогах Петербурга после вчерашнего снегопада и последовавшего на ним недолгого потепления. Жители северной столицы продолжают радоваться несвоевременным цветением.

Как сообщает 27 января ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью -2...-4 гр., днём -1...-3 гр. На дорогах гололедица.

Будет облачно, вечером возможен небольшой снег. Температура воздуха -3..-6 градусов.





Ветер ночью северо-восточный слабый, днём юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днём понижаться.



