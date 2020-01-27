За скрутку пробега автомобилей хотят наказывать крупным штрафом и даже более сурово

Госдума намерена обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.

Как сообщает 27 января ТАСС со ссылкой на «Известия», идею предложил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев. В ассоциации считают, что физических лиц, занимающихся таким «бизнесом», надо штрафовать на 300 тысяч рублей, а юридических – на 1 миллион рублей.

Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступает даже за более суровое наказание, вплоть до уголовного, как в США. По его словам, текст законопроекта может быть разработан до конца 2020 года, а затем его надо будет обсудить с ГИБДД.







