Брошенных в Шереметьево детей отправят в детский дом. Власти выяснили, как они жили до приезда в Москву

Родственников, готовых взять на себя воспитание двух мальчиков 5 и 8 лет, найденных накануне в столичном аэропорту, пока не нашли. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченная по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«По возвращении в Хабаровский край они, скорее всего, будут помещены в детский дом или интернат», — определила дальнейшую перспективу Трегубенко.







Власти Комсомольска-на-Амуре, где жили дети до последнего времени, утверждают, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Воспитанием мальчиков в основном занимался отец, который ездил на заработки вахтовым методом:

«Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на время отъезда и забирал их по возвращении».





Два года назад мать детей была оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: она оставила малышей дома одних, когда пошла в магазин. Дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги.

Старший ребенок до последнего момента посещал школу, а младший – детский сад.

«Отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу», – сообщает РИА.

Двоих детей без родителей нашли 26 января в московском аэропорту Шереметьево. Их, как выяснила полиция, оставил отец. О мотивах говорилось в записке, оставшейся при детях: родитель в ней заявляет, не имеет денег на содержание мальчиков.



