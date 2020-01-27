Эксперты подсчитали, как банки теряют от сбоя оборудования 200–300 тыс. долл.

Российские банки могут потерять около 200–300 тысяч долларов из-за сбоя в работе серверов или систем хранения данных. К такому выводу пришла компания Schneider Electric по итогам исследования, основанного на данных опроса специалистов по интеграции IIoT-решений (промышленного интернета вещей) в разных бизнес-сферах, сообщает 27 января РИА «Новости».

Работа IT-оборудования в банках сейчас становится критически важной, поскольку получение банком прибыли основано на функционировании центра обработки данных (ЦОД) – его IT-ядра.

Так, минута транзакций по трейдинговым операциям банка из числа 20 ведущих в среднем стоит 10–20 тысяч долларов. Если, например, серверы или системы хранения данных дают сбой, на их восстановление надо, как правило, как минимум 2 часа. За это время банк может потерять 200–300 тысяч долларов, отмечается в исследовании.







