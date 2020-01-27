Короновирус уронил цену на нефть

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась до 59,31 доллара за баррель, следует из данных торгов по состоянию на 5.52 мск. Об этом 27 января пишут РИА Новости.

Агентство уточняет, что нефть подешевела почти на 2,32%. А самое резкое падение цены произошло в 02.08 мск – тогда цена фьючерсов снижалась до 58,84 доллара.

Эксперты уверены, что инвесторы отказываются от покупки нефти из-за опасений вокруг вспышки эпидемии коронавируса в Китае.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в декабре с густонаселенного города Ухань (провинция Хубэй). На конец января от заболеваний, вызванных вирусом умерли 80 человек, число заболевших превысило 2,7 тысячи.







