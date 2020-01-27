В Ираке совершен ракетный удар по посольству США, которое находится в «зеленой зоне». Пострадал ресторан

Три ракеты из пяти выпущенных попали на территорию посольства США в Ираке, которое находится в «зеленой зоне» с повышенным уровнем безопасности. Об этом 27 января пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.

Одна из ракет ударила по ресторану на территории посольства. По первоначальной информации, пострадали четверо. Сейчас всех находящихся в посольстве эвакуируют вертолетами.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди уже осудил атаку, назвав ее «агрессией», а также призвал правоохранительные органы страны «найти и наказать виновных в обстреле американского посольства».

«Ситуация в плане безопасности остается напряженной, а вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, остаются угрозой. В связи с этим мы сохраняем бдительность»,— заявил представитель Госдепартамента США. Он также отметил, что в прошлом году с сентября «в Ираке было совершено более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном формирований» на военных и дипломатов США.











