НБА: Коби Брайант погиб вместе с дочерью. Всего в вертолете было девять человек

Национальная баскетбольная ассоциация США сделала официальное заявление о гибели легенды баскетбола, экс-игрока «Лос Андежелес Лейкерс» в крушении вертолета в Калифорнии 27 января.

«Семья НБА опустошена трагической кончиной Коби Брайанта и его дочери Джанны. В течение 20 сезонов Коби показывал нам, что возможно, когда замечательный талант сочетается с абсолютной преданностью победе», — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер, слова которого цитирует «Газета.ру».









Личный вертолет игрока разбился в горах на юге Калифорнии в воскресенье.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва заявил, на его борту в момент падения были девять человек – пилот и восемь пассажиров. Все они погибли.

Соболезнования семье Брайанта — жене и трем дочерям — оставили в социальных сетях бывший президент США Барак Обама м нынешний Дональд Трамп. Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях также активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.



