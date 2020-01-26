В центре Петербурга пикетирующих поправки в Конституцию доставили в полицию. Наказывать их оказалось не за что

Пятеро активистов посетили полицейские участки Петербурга 26 января. Отпустили их без наказания, но подозрительные плакаты забрали.

Серию одиночных пикетов против поправок в Конституцию РФ активисты проводили на Невском проспекте рядом с Малой Садовой улицей. Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Динар Идрисов, около 15.00 полицейские задержали Марию Малышеву, Евгения Козлова и Дмитрия Гусева. Их доставили в первый отдел полиции, изъяли плакаты, объяснив это тем, что содержание листовок оскорбляет президента, затем отпустили.

Около 20.00 Малышеву задержали снова, также в 78 отдел полиции поехали Роман Самойлов и Владислав-Клинтон Баранов. Около одиннадцати вечера их отпустили без административных протоколов. Поводом задержаний в обоих случаях стали жалобы граждан на несогласованные акции, якобы оскорбляющие главу государства.

23 января Госдума единогласно утвердила в первом чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, внесенный Владимиром Путиным. Второе чтение пройдет 11 февраля. Напомним, президент внес проект изменений в основной закон страны в Госдуму 20 января.



