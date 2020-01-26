Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении собственного вертолета в США

Американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе, которая произошла в Калифорнии.

Об этом 26 января сообщил портал TMZ. Вертолет спортсмена упал в городе Калабасас – погибли все пятеро человек на борту.

BREAKING: Kobe Bryant died in a helicopter crash in Calabasas Sunday morning. Kobe was traveling with at least 3 other people in his private helicopter when it went down. Emergency personnel responded, but nobody on board survived. https://t.co/izOj2abWiz pic.twitter.com/pGCRkCFIZD — TMZ (@TMZ) 26 января 2020 г.

В данный момент на месте происшествия работают пожарные и следователи.





41-летний Коби Брайант выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника.