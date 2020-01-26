Фото: суровая обстановка на дорогах Петербурга поставила БМВ на переднее колесо

Чудеса эквилибристики показывают водители Петербурга 26 января. Выпавший снег проверил скорость реакции автолюбителей и заставил стать внимательней на дорогах.

Фото с вертикально вставшим «БМВ» на Дальневосточном проспекте очевидцы опубликовали в социальных сетях около 21.00. На снимке запечатлён автомобиль, застывший на переднем колесе у ремонтного ограждения. «Познал всю суровость питерской погоды», — комментируют пользователи.

Информация о пострадавших в отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти не поступала. Выпавший сегодня снег быстро растаял, однако коммунальную технику это не остановило. У «Петроградской», например, разгоняли талую воду.



