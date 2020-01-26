Китайский академик: Коронавирус не такой мощный, как атипичная пневмония 2002-2003 годов

Пугающий весь Китай, да и мир, коронавирус не является таким мощным, как SARS-CoV (атипичная пневмония), бушевавший в 2000-х годах. Такое мнение высказал глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу.

Вспышка тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2003 годы унесла почти 650 жизней.

Замглавы Государственного управления здравоохранения КНР Ли Бин заявил, что власти страны еще не в полной степени контролируют распространение новой инфекции. И как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, предсказать трудно, пишет 26 января «Интерфакс».

Напомним, что вспышка пневмонии была зафиксирована в декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй). Как потом оказалось, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На сегодняшний день число заразившихся приблизилось к 2000, умерли 56 человек.





В Сети появились кадры, как Ухань закрывают от внешнего мира: подъезды к городу засыпают землей.