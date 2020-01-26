Рупор церкви. Каким мы запомним отца Всеволода Чаплина

Родом из семьи атеистов, он прошел путь от рядового священнослужителя до правой руки патриарха. Отставка из РПЦ превратила его в оппозиционера.

Всеволод Чаплин / автор фото Петр Кассин/Коммерсантъ

Вечером 26 января из Москвы пришла новость о скоропостижной смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Ее молнией дали все СМИ и телеграм-каналы, хотя священник несколько лет как перестал быть правой рукой патриарха, потеряв свои регалии. Наверное, дело тут в том, что Чаплин мог нравиться, мог раздражать, но своими неоднозначными высказываниями он запомнился всем.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», – так рассказал о конце земной жизни Чаплина прихожанин храма Феодора Студита у Никитских ворот.

Воскресенье – главный, но и самый напряженный день недели у христиан. Наверное, отслужив с утра литургию, уделив внимание прихожанам, решив какие-то насущные приходские вопросы, 51-летний настоятель присел, наконец, отдохнуть. И – сердечный приступ.

Всеволод Чаплин родился в 1968 году в интеллигентной московской семье. Его отцом был профессор радиофизик Анатолий Чаплин. А по материнской линии следы ведут к Циолковскому. Родители к вере были равнодушны и от духовных поисков сына были не в восторге, но переубедить не смогли.





«Я сам пришел к вере в 1981 году. Мне было тогда тринадцать лет, и я уже очень многим интересовался. С восьми лет слушал «Голос Америки», «Радио Свобода», «Радио Ватикан», «Голос Израиля», «Радио Швеции» и так далее. Мой отец тоже слушал все эти радиостанции, как и многие советские мыслящие люди, но уже в восемь лет я ловил радиоголоса самостоятельно. Более того, придя из школы, ставил приемник на окно, чтобы слышали все», – так Чаплин рассказывал о своем воцерковлении в интервью изданию «Православие и мир».

В юности будущий священник мог «тусоваться» с хиппи, потом поехать к известному священнику в 80-х Дмитрию Дудко, обсудить в компании Солженицына, а потом – церковные реформы…

Светское образование он получать не стал, сразу же после школы пошел работать в Издательский отдел Московского патриархата. Это было в 1985 году, и до того, как жители тогда еще Советского Союза массово хлынут в церковь, было еще несколько лет. Так что, можно сказать, пошел против течения.

Потом была Московская духовная семинария и Отдел внешних церковных связей, который к тому времени возглавил будущий патриарх, а тогда митрополит Кирилл. Владыка обратил внимание на юношу, и на много лет тот станет его соратником – пройдя путь от рядового сотрудника отдела до замглавы. Затем отец Всеволод шесть лет возглавлял Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества, – говоря простым языком, Чаплин стал пресс-секретарем патриарха Кирилла, официальным рупором Русской Православной церкви.

И то, что Чаплин говорил, часто вызывало ухмылки, а то и раздражение в прессе. Как писала «Медуза», «по большому счету, практически вся критика РПЦ чаще всего была ответом на те или иные высказывания Чаплина». Так, например, в 2010-м священник заявил, что женщины своим вызывающим видом и манерами могут спровоцировать мужчин на изнасилование. В июне 2015-го выразил надежду, что спокойствие и мир скоро закончатся. По его мнению, слишком комфортная и спокойная жизнь вредят обществу. Падение рубля в 2014-м назвал «сигналом свыше». А еще двигал систему православного банкинга.

Особая история – политические высказывания голоса Церкви. После майдана отец Всеволод выступил в Совете Федерации, где назвал сторонников евроинтеграции Украины «небольшой группой людей, которая позволяет себе изнасиловать исторический выбор и волю целого народа». Годом ранее Чаплин призвал «Единую Россию» на борьбу с «антипатриотическими силами».

«Ведется глубоко антипатриотическая, антигосударственная пропаганда. Есть организованные силы, внешняя поддержка. Но умное государство и умная элита всегда с такой угрозой справятся, если пробудят глубинные силы народа», — заявил священник на форуме партийных проектов «Единой России».





Он сравнивал год 2013-й с 1917-м — «некоторые карикатуры на императора, министров, священников, полицейских будто взяты из сегодняшних блогов, только костюмы немного поменять».

На фоне новостей о «часах патриарха» говорил, что священники не должны стесняться и скрывать дорогие подарки от прихожан и верующих.

«Если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы – это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы? » – сказал Чаплин на пресс-конференции в Ставрополе и признался, что сам носит швейцарские часы, полученные в подарок.

А однажды назвал военную операцию России в Сирии частью «священной борьбы» против мирового терроризма. Этого не поняли в сирийской православной церкви (Антиохийский патриархат). «Не может быть в христианстве никакой священной войны! Независимо от того, согласен кто-то с этим или нет», – возмутился тогда местный епископ Илия Тума.

И за этим последовала отставка с поста главы синодального отдела, да и со всех остальных прочих постов.

«Чаплин реально создавал проблемы МИДу РФ, – прокомментировал тогда диакон Анрей Кураев в своем ЖЖ. – Послу в Аравии пришлось даже опровергать его словеса про "священную борьбу". Тем не менее ближневосточная пресса постоянно с тех пор пишет о "русских крестоносцах в Сирии". И для них это вовсе не комплимент. Ну как слово вермахт звучит по-разному в Германии».

Священный синод поблагодарил протоиерея за хорошую службу, а сам Чаплин в интервью оппозиционному каналу «Дождь» говорил о том, что многие решения в церкви принимаются патриархом Кириллом «спонтанно, без должных консультаций», а не коллегиально.

«Полагаю, его Святейшество думает, что в церкви должен звучать только его голос. Но это больше никогда не будет так», — заявил протоиерей.

Он признался, что давно ждал увольнения. И предположил, что в РПЦ в настоящее время «проводится попытка исключить в церкви любые независимые голоса, любых людей, которые могут громко и самостоятельно высказываться».

«Но никто не отнимет у меня мой голос и мою позицию», — подчеркнул священнослужитель.

И с тех пор сменил тон своих выступлений в прессе, критикуя светскую власть и церковную.

В 2018-м Чаплин давал интервью «Фонтанке», где обрисовал расклад сил в патриархии.

«Не во всём с ним можно согласиться, конечно. Но фигура достаточно яркая», – говорил он о предстоятеле, когда эмоции уже утихли.

На сайте Московской патриархии размещен официальный релиз о смерти священника. В нем нет эмоций: родился… рукоположен… назначен…

Представитель Русской церкви Владимир Легойда, который теперь вместо Чаплина комментирует темы от имени РПЦ, высказался кратко, но все же не так отстраненно: «Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!»

А в публицистике – опять спектр прямо противоположных оценок. От «наиболее адекватного голоса церкви» до «токсичного» человека. В общем, все как при жизни.

Анастасия Коренькова, «Фонтанка.ру»