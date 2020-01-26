В Шереметьево нашли двух детей, брошенных родителями. Причина объяснялась в записке

Двоих детей без родителей нашли в московском аэропорту Шереметьево. Их не потеряли, а намеренно бросили.

Об этом вечером 26 января сообщает «Лента.ру». По информации издания, сыновей пяти и семи лет якобы бросил мужчина, прилетевший из Хабаровска. О мотивах говорилось в записке, оставшейся при детях: родитель в ней заявляет, не имеет денег на содержание мальчиков.

При найденышах – весь пакет документов с собой, даже школьный дневник.

Дети сказали сотрудникам аэропорта, что папа их уже бросал.





Россиянина ищут.