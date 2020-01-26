СКА победил «Торпедо» в Петербурге. 18-летний армеец Подколзин набрал очки в третьем матче подряд

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье, 26 января, в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 4:3.

За СКА забили Иван Морозов (9-я минута), Андрей Кузьменко (27), Наиль Якупов (39) и Игорь Ожиганов (40). Отметим также голевую передачу на Морозова 18-летнего Василия Подколзина: молодой хоккеист набирает очки в третьем матче подряд.

Для тех, кому мало только обнимашек после гола – сам гол Ивана Морозова и компании ? Это 1:0 в Ледовом! #hcSKA pic.twitter.com/WliDADnGEc — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 26, 2020

До этого он забил гол в ворота ЦСКА, а также отметился передачей в матче с «Барысом». В свою очередь 19-летний Морозов забивает вторую игру подряд. Оба выиграли серебряные медали на прошедшем в январе молодежном чемпионате мира. Интервью с Подколзиным читайте на «Фонтанке».

СКА занимает второе место в Западной конференции с 73 очками. Лидирует ЦСКА, на счету которого 80 очков. Следующий матч петербуржцы проведут 28 января против минского «Динамо» в Петербурге.



