«Бесплатно для каждого россиянина». Петербуржец возмутился попыткой заработать на 75-летии Победы

Медали к 75-летию Победы предлагает «бесплатно для каждого россиянина» Императорский монетный двор. На сайт с маркетинговой уловкой обратил внимание читатель «Фонтанки» Вячеслав 26 января.

«На Дне Победы пытаются заработать, размещая рекламу о «бесплатных» медалях», — написал он.

Сайт сообщает, что к 75-летию победы в Великой Отечественной войне Императорский монетный двор отчеканил бесплатную памятную медаль для каждого россиянина.





«Просто заполните форму заказа, чтобы получить ваш экземпляр памятной медали», — сообщается на сайте.

За медаль производители просят 0 рублей, однако за пересылку и упаковку придётся заплатить 299 рублей. Предлагается также и эксклюзивный вариант — покрытая золотом медаль с гравировкой индивидуального номера. Она будет стоить 830 рублей. «Фонтанка» позвонила по указанному на сайте номеру, оператор сообщила, что «люди заказывают».

Компания «Императорский монетный двор» хорошо знакома пользователям интернета. Упоминания о ней встречаются ещё с 70-летнего юбилея Победы. Тогда в почтовые ящики горожан вкладывали конверты, украшенные георгиевской ленточкой. Авторы послания предлагали приобрести серебряную медаль «Битва за Берлин».

Владельцем Императорского монетного двора является Дмитрий Зобнин. Согласны данным СПАРК, на него оформлено ещё 13 юридических лиц. Компании занимаются торговлей в различных сферах.

«Коммерческая» медаль не имеет никакого отношения к юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», которая учреждена указом президента. Первое награждение провёл Владимир Путин 18 января во время встречи с ветеранами Петербурге. Медаль из рук главы государства получили четыре человека.