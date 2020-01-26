Похитителей на арендованном «Рено» задержали на юге Петербурга. Человеку в багажнике уже нельзя было помочь

Заявление о похищении человека, которое в воскресенье поступило в полицию Петербурга, через несколько часов завершилось задержанием троих мужчин и женщины. Потерпевшего тоже нашли, он был забит до смерти.

О задержании похитителей 26 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Троих мужчин и женщину патрули ДПС вместе с полицейскими Красногвардейского РУВД обнаружили на Уткином проспекте. Рядом было тело мужчины. Его личность установлена, известно, что ранее он был судим.

У похищения, которое произошло днем на улице Кржижановского, был свидетель. Через своего адвоката он сообщил полиции марку и номер автомобиля преступников.

Задержанные доставлены в отдел полиции. Они уже назвали мотив – агрессию якобы вызвала кража мобильного телефона у женщины. По предварительным данным, всем участникам этой истории близок маргинальный образ жизни.



