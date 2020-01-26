Сборная России по биатлону установила антирекорд – 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира

Провалом завершился для сборной России по биатлону очередной этап Кубка мира. Россияне не попали в призы ни в мужском, ни в женском масс-старте, которые проходили в воскресенье, 26 января, в Поклюке (Словения).

Таким образом, отечественные биатлонисты уже на протяжении 26 гонок остаются без медалей – это антирекорд. Серия началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Следующий турнир – чемпионат мира, который пройдет с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце. Последними подиумами были серебро Александра Логинова в гонке преследования 14 декабря и серебро женской команды в эстафете в тот же день.



