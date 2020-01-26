Умер протоиерей Всеволод Чаплин

О смерти священника Русской православной церкви Всеволода Чаплина сообщили СМИ вечером 26 января, позже информацию подтвердили в патриархии.

Первым новость выдал «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.

Умер протоиерей Всеволод Чаплин, настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот



О его кончине сообщили прихожане. Ему был 51 год pic.twitter.com/Z6bwNK8fZK — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 26 января 2020 г.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», – рассказал агентству прихожанин храма Феодора Студита в Москве Александр Петрунько.





Протоиерей Всеволод родился в 1968 году в Москве. Его отцом был радиофизик, профессор Анатолий Чаплин. Еще в советские годы юноша поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1990 году. Почти сразу же служение свело его с будущим патриархом, а тогда митрополитом Кириллом – Чаплин был в штате Отдела внешних церковных связей, который возглавлял будущий патриарх. Этот отдел потом возглавил и сам отец Всеволод, вплоть до декабря 2015 года, когда был снят, как писала пресса, из-за конфликта с предстоятелем.

Долгие годы будучи официальным «рупором» РПЦ, делал неоднозначные высказывания. Так, например, в 2010-м священник заявил, что женщины своим вызывающим видом и манерами могут спровоцировать мужчин на изнасилование. В июне 2015-го выразил надежду, что спокойствие и мир скоро закончатся. По его мнению, слишком комфортная и спокойная жизнь вредят обществу. Падение рубля в 2014-м назвал «сигналом свыше». А еще двигал систему православного банкинга.

После лишения высокой должности в патриархии Чаплин начал выступать с прессе с критикой руководства страны и священноначалия.

«Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное! » – написал его преемник в ОВЦ Владимир Легойда.