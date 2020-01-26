Здесь снега нет. Горожане удивились попытке почистить воду на улицах Петербурга

Погодные аномалии в Петербурге не повод останавливать работу уборочной техники. Вместо снега по городским улицам разгоняют талую воду. В Смольном ситуацию предпочитают не комментировать.

Свидетельство когнитивного диссонанса у петербургских коммунальщиков в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Михаил. 26 января его мобильный телефон зафиксировал курьезное у станции метро «Петроградская». Снегоуборщик, вероятно, вышел на битву со снегом, который воскресным утром насыпал горожанам материал для творчества.

Коварные +2, казалось бы, не оставили коммунальщику шанса на героизм, но он сумел преодолеть обстоятельства и прошелся стальным ножом-отвалом по залитому водой Каменностровскому проспекту.

Попытка «Фонтанки» понять целесообразность траты ресурсов разбилась о бюрократическое хладнокровие. «Без комментариев», – ответил журналисту пресс-секретарь комитета по благоустройству Сергей Касаткин.

С начала осени 2019 года метеорологи фиксируют в Петербурге один температурный рекорд за другим. Минувшим летом из-за снежных завалов зимнего сезона 2018-2019 Смольный купил в кредит 471 дополнительную единицу уборочной техники. Но она пока остается без работы.



