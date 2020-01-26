В Ленобласти ночью обещают -17

О резком понижении температуры в Ленинградской области предупредило региональное ГУ МЧС.

Как сообщает издание 47news со ссылкой на ведомство, ночью 27 января в области пройдет снег, появится изморозь. Будут осадки в виде снега и днем. На западе региона завтра будет от -1 до -6 градусов, на востоке ночью похолодает до -7...-12 градусов, а местами даже до -17 градусов. Днем в восточных районах тоже будет морозно – до 10 градусов, при ветре северных направлений.

В Петербурге, по прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, предстоящей ночью будет -2…-4 градуса, днем -1…-3. На дорогах по-прежнему гололедица.



