Просветлённый и асоциальный. Петербуржцы показывают своих снеговиков

Наконец-то посетивший Петербург снег побудил горожан к творчеству. Несмотря на тонкий белый покров, в парках выросли снеговики.

Фото с инсталляциями пользователи публикуют 26 января. На снимках запечатлены снеговики с разным настроением: грустный клоун, асоциальный и даже просветлённый.





«Этот снеговик не знает, что он скоро растает», — сожалеют горожане.

Согласно прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, завтра, 27 января, в Петербурге ожидается небольшой снег. Столбик термометра опустится до -1…-3 градусов. А вот в Ленобласти ночью местами будет -17.