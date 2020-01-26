Гражданка Израиля Наама Иссасхар попросила Путина о помиловании. Ранее президент пообещал, что «все будет хорошо»

Осужденная в России за контрабанду и хранение наркотиков гражданка Израиля Наама Иссасхар попросила президента Владимира Путина о помиловании. Об этом 26 января «Фонтанке» сообщили адвокаты израильтянки, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.

Юристы рассказали, что сегодня обсудили с клиенткой заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для её помилования нужно личное обращение к главе государства.

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», – говорится в обращении защиты.

Напомним, судьба Иссасхар обсуждалась во время визита Путина в Израиль. Там российский лидер разговаривал с матерью девушки, патриархом Иерусалимским Феофилом III и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, которые просили о помиловании. Президент РФ заверил, что с Наами «все будет хорошо». Ранее пресса сообщала, что Россия взамен получит в собственность Александровское подворье в Иерусалиме – часть старого города, связанную с крестным путем Иисуса Христа.



