Загадочным исчезновением студента петербургского медвуза займётся ФСБ. На поиск ориентированы все полицейские страны

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в Петербурге после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Об этом «Фонтанке» рассказала его мать Ирина 26 января.

Сергей Павлов объявлен в федеральный розыск. На связь с родными он перестал выходить 14 января. Его телефон последний раз включали в деревне Хиттолово во Всеволожском районе. Волонтёры поисковых отрядов продолжают поиски рядом с этим населённым пунктом.

Ирина Павлова обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы попытаться получить доступ к мессенджерам сына. На старом телефоне Сергея вход в аккаунт во «Вконтакте» остался незапороленным, но переписка в этой социальной сети не дала каких-либо зацепок о местонахождении студента. Также Павлова написала обращение к президенту Владимиру Путину.





Пятикурсник хорошо зарекомендовал себя в вузе, в прошлом году стал капитаном студенческого хирургического общества. 14 января Сергей Павлов после ночной смены в клинике спустился в метро и доехал до станции «Парнас». Дальнейший его путь неизвестен.