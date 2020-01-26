На Гостилицком шоссе разбился УАЗ. У дороги разбросана военная атрибутика

УАЗ разбился в Ломоносовском районе Ленобласти днем 26 января. У дороги разбросана военная атрибутика – скорее всего, машина ехала на историческую реконструкцию.

Как сообщает издание 47news, авария произошла на 17-м километре Гостилицкого шоссе неподалёку от мемориала «Январский гром». Предположительно отечественный внедорожник занесло на пассажирский автобус ПАЗ на встречной полосе. Ранения средней степени тяжести получил водитель УАЗа (как говорят, женщина). Автобус без пассажиров шел в парк.

По информации очевидцев, уазик ехал на фестиваль «В полосе прорыва» – на месте происшествия разбросана военная атрибутика.



