«Окровавленное тело погрузили в багажник». В полицию Петербурга сообщили о похищении человека

Петербургская полиция проверяет информацию о каршеринговом автомобиле, в багажнике которого может находиться похищенный человек. Очевидцы запомнили номер машины.

О возможном похищении «Фонтанке» 26 января сообщил адвокат Юрий Баринов.

«Сегодня днем на улице Кржижановского четверо мужчин вытащили из парадной жилого дома окровавленное тело мужчины, погрузили в багажник каршерингового автомобиля «Рено» бело-желто-оранжевого цвета с номером А275ХТ198 и скрылись», – уточнил адвокат.

По его словам, сцену у дома № 5, корпус 4, наблюдал его клиент, который не хочет называть своего имени журналистам. В полицию он тоже обратился.





В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили, что в дежурную часть Невского УМВД информация поступила около двух часов дня. Она проверяется.