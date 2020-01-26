Прощание со Штокбантом пройдёт на Большой сцене театра «Буфф» 29 января

Стало известно время и место прощания с петербургским режиссёром Исааком Штокбантом.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре, траурная церемония пройдёт 29 января в 10:00 на Большой сцене театра «Буфф». Похоронят народного артиста на кладбище Памяти жертв 9 января.

Исаак Штокбант скончался в ночь на 26 января в возрасте 94 лет. Штокбант – основатель современного театра «Буфф», лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие культуры, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», дважды лауреат XI Высшей театральной премии «Золотой софит».



