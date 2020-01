Житель США ездил со скелетом в машине, чтобы пользоваться выделенкой

В Аризоне (США) местного жителя оштрафовали за езду в автомобиле с искусственным скелетом.

Как сообщает 26 января «Би-би-си», 62-летний мужчина надел на скелет шляпу и обернул его в тряпки, чтобы выдать за человека. При помощи этого трюка он пытался проехать по выделенной линии для автомобиля с большим числом пассажиров

Водителя оштрафовали.

По данным местной полиции, в Штатах ежегодно задерживают около 7 тыс. человек за нарушение этого правила. Находиться на выделенной полосе могут только автобусы, а также машины с двумя и более людьми.

Попавшийся со скелетом житель Аризоны – далеко не первый, но чаще автомобилисты пользуются манекенами.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ? One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY