Американская пивоварня ищет хозяев собакам из приюта. Фото пёсиков разместили на банках

Специальную партию баночного пива с изображением собак из приюта для животных выпустила пивоварня Motorworks Brewing из Флориды (США).

Как сообщает 26 января CBS, идея получилась удачной. Было продано около 150 упаковок (по четыре банки каждая) с изображением собак, двое псов уже нашли новых хозяев.

По словам представителя пивоварни, компания получила много обращений и теперь подумывает о выпуске новой партии.

Вся выручка от продажи этих банок пива будет передана местной волонтерской организации, помогающей бездомным животным.



