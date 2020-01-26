Происшествия
СК прекратил громкое уголовное дело соратника Чубайса. Но защита Меламеда пока не подтверждает
Информация о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате, появилась 26 января. Причина – истечение срока давности. Защита топ-менеджера утверждает при этом, что ничего не знает о прекращении дела.
«Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о якобы прекращении уголовного дела, так как защита не располагает никакой информацией на этот счёт», – заявил «Интерфаксу» адвокат Меламеда Александр Аснис.
Напомним, Следственный комитет возобновил расследование дела о растрате более 220 миллионов в апреле 2019 года.
Справка:
СК РФ начал расследовать дело о растрате в госкорпорации в июле 2015 года. Фигурантами стали Леонид Меламед, возглавлявший «Роснанотех» (реорганизована в «Роснано» в 2011 году), его бывший заместитель Андрей Малышев и финансовый директор Святослав Понуров. Меламеда и Понурова задержали и арестовали, а вот Малышеву удалось скрыться за границей. Он был объявлен в международный розыск. В мае 2017 года фигуранты дела о растрате были освобождены из-под ареста, так как предельный срок содержания под стражей истек. В феврале 2018 года их освободили и из-под домашнего ареста. По информации СМИ, большую роль в освобождении сыграл Анатолий Чубайс.