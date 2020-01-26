СК прекратил громкое уголовное дело соратника Чубайса. Но защита Меламеда пока не подтверждает

Информация о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате, появилась 26 января. Причина – истечение срока давности. Защита топ-менеджера утверждает при этом, что ничего не знает о прекращении дела.

«Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о якобы прекращении уголовного дела, так как защита не располагает никакой информацией на этот счёт», – заявил «Интерфаксу» адвокат Меламеда Александр Аснис.

Напомним, Следственный комитет возобновил расследование дела о растрате более 220 миллионов в апреле 2019 года.



