Пилотам Finnair разрешили летать в масках из-за коронавируса

Финский авиаперевозчик Finnair разрешил пассажирам сдать билеты в Китай с вылетом до 23 февраля, а членам экипажа – носить респираторы во время полета.

Как рассказали в компании, несмотря на коронавирус, полеты в Китай прерваны не будут, но владельцам билетов с вылетом до 23 февраля разрешат отложить поездку до 31 мая или вовсе отменить ее, вернув деньги.

Также Finnair обновил полётные инструкции для экипажей, внеся туда пункт о медицинских масках.

«Китайские власти выпустили новые рекомендации, и поэтому мы обновили наши собственные рекомендации по защите органов дыхания для экипажа, которым разрешено теперь использовать респираторы во время полёта», – приводит 26 января РИА Новости сообщение пресс-службы перевозчика.





Бортперсоналу поручено чаще мыть руки и не трогать животных.

По последним данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 погибли.