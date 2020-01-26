Полицейский выпустил семь пуль, чтобы остановить лихую «Ладу» на Гастелло

Стрельба во дворе жилого дома нарушила сон петербуржцев в Московском районе ночью 26 января. От преследования спасался нетрезвый водитель. Полицейские затормозили беглеца с помощью оружия.

О погоне во дворе 28-го дома по улице Гастелло «Фонтанке» рассказал местный житель Константин. По его словам, около четырёх утра на придомовую территорию заехала небольшая легковушка, за ней следовала полицейская машина с включенными проблесковыми маячками.

«После кружения по двору было произведено 7 выстрелов подряд, после чего убегавший автомобиль сделал еще круг-полтора по скверу и двору и остановился. Почти сразу подъехало еще два экипажа», — рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что на перекрёстке улицы Гастелло и проспекта Космонавтов водитель «Лады» проигнорировал требование об остановке. Началась погоня. Полицейский сделал один предупредительный выстрел в воздух, затем несколько по колёсам. Легковушку удалось остановить у 28-го дома по улице Гастелло. За рулём сидел 26-летний нетрезвый мужчина. В отношении него составлено несколько протоколов об административных нарушениях.



