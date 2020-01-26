Маршрутка из Петербурга перевернулась на гололёде «Нарвы». Погибла пассажирка, пятеро в больнице

Авария с участием маршрутки произошла в Волосовском районе Ленобласти 26 января. Водитель не совладал с транспортом на гололёде, погибла пассажирка.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 11 утра на 80-м км трассы «Нарва» водитель маршрутки № 851 Петербург — Сланцы не справился с управлением и вылетел в правый кювет.

В аварии пострадали пятеро, а 27-летняя пассажирка получила серьёзные травмы и скончалась на месте. Всего в маршрутке находилось 12 человек.





По данным 47news, «Газелью» управлял 61-летний водитель. Нарушений за ним практически не замечено. Сам автобус 2019 года выпуска. Возможной причиной аварии мог стать гололёд.