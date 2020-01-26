Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

В ночь на 26 января в возрасте 94 лет скончался петербургский режиссер, основатель современного театра «Буфф», народный артист России Исаак Штокбант. Об этом сообщил городской комитет по культуре.

«Исаак Романович – фронтовик, выдающийся деятель культуры России, чья жизнь была неразрывно связана со служением Отечеству. Исаак Романович служил на фронтах Великой Отечественной войны артиллеристом, остался в рядах Советской армии и после завершения войны окончил театральный институт в родном Ленинграде.

Его знают и любят миллионы поклонников, преданных учеников и благодарных зрителей как основателя и бессменного руководителя прославленного театра "Буфф". Он создал уникальный творческий коллектив, а каждая премьера в театре была ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга. Профессор Российского государственного института сценических искусств, народный артист России, чьё имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, Исаак Романович – знаковая фигура современной культуры России», – говорится в сообщении.

Штокбант – лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», дважды лауреат XI Высшей театральной премии «Золотой софит».



