Минспорт Украины опроверг информацию о совместной с Россией заявке на чемпионат Европы по гандболу

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины не собирается проводить совместно с Россией чемпионат Европы по гандболу 2026 года среди женщин. Об этом ведомство сообщило 26 января на своей официальной странице в «Фейсбуке».

«Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместно с Украиной заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства.

Ранее о возможной подаче совместной заявки с Украиной сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев. По его словам, стороны якобы уже обсуждали подобное развитие событий.



