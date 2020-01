Фото: Ухань засыпают землей. Зараженный китайский город закрывают от внешнего мира

Скриншот с сайта twitter.com / @manishkumar457

Зловещие кадры появились из китайского Уханя, ставшего эпицентром нового коронавируса. На снимках подъезды к и так закрытому городу засыпают землей. Почву на автодороги выгружают самосвалами.

А где-то в ход идут бетонные блоки.





Перекрытие дороги в Ухань, откуда распространился коронавирус pic.twitter.com/MX5e7uTExr — Селифан (@selifan_) 26 января 2020 г.

Впрочем, искусственные преграды появляются не только непосредственно возле Уханя, но и в других населенных пунктах центральной провинции Хубэй, где находится этот город.

Также с завтрашнего дня будет заблокирован город Шаньтоу, провинция Гуандун. Туда не пустят наземные транспортные средства, водный транспорт, за исключением тех, которые имеют экстренные и специальные миссии, передает портал Globaltimes.cn.

Corovius spread,citizen block the road to stop people from Wuhan.

????????? pic.twitter.com/vpEBpWTaTl — David (@David91896766) 26 января 2020 г.

Тем временем в Гонконге устроили протесты из-за закрытия вокзала West Kowloon из-за вспышки коронавируса. В соцсетях можно увидеть кадры с задержанием активистов.

Protesters were arrested outside the West Kowloon High Speed Rail Station. They were protesting for the closure of the station in light of the #coronavirus outbreak from #Wuhan#HongKong #HongKongProtests #FightForFreedom #StandWithHongKong

Source: StandNews pic.twitter.com/wlUIofxsC1 — HK antielab frontline updates (@antielab) 25 января 2020 г.

Сегодня в Ухань доставили 3,16 миллиона масок из Манилы – в то время, когда город остро нуждается в медикаментах.

Как живется сейчас в Ухане, читайте в материале «Фонтанки».

In order to control the Chinese virus, rural Hubei is conducting such a road closure... #CoronavirusOutbreak #coronavirus pic.twitter.com/LwMvSFniRc — Corona v?rus News (@NoticiasVirus) 25 января 2020 г.

Китайские военные уже прибыли в Ухань. pic.twitter.com/DjZiFQf0oz — Krychek (@Krychek5) 24 января 2020 г.