«Дай позвонить!» Желание помочь обернулось для мужчины в Мурино потерей крупной суммы

Мужчина остался без 50 тысяч рублей после того, как откликнулся на просьбу о помощи у метро на Гражданском проспекте.

Как сообщает 26 января издание 47news, пострадавший обратился в полицию 25 января около 7 часов утра. По его словам, у метро на Гражданском проспекте незнакомец попросил у него телефон, чтобы позвонить. Получив гаджет, тот побежал к припаркованному неподалеку автомобилю «Форд». Владелец телефона бросился за ним в погоню. Когда почти настиг, из машины вышли еще четверо неизвестных, посадили сердобольного гражданина в салон, отобрали у него паспорт, тысячу рублей и, угрожая ножом, потребовали деньги.

На машине жертву привезли в Мурино и, отобрав у него банковскую карту, сняли с нее 50 тысяч рублей. Позже мужчине вернули паспорт с телефоном и уехали в неизвестном направлении.



