Петербуржцы не долетели до Мурманска. Самолёт «России» развернулся в небе из-за метели

Привычный маршрут рейса авиакомпании «Россия» нарушила непогода в Мурманской области 26 января. Самолёт возвращается в Пулково, следует из данных сервиса flightradar.

На сайте аэродрома «Мурманск» сообщается о непростых метеоусловиях. Сегодня в регионе бушует метель, порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду.

«Экипаж рейса FV-6343 (Петербург — Мурманск) авиакомпании «Россия» принял решение об уходе на запасной аэродром в Пулково», — говорится в сообщении на сайте воздушной гавани.

Рейс выполняет Airbus A320. В эксплуатации он находится 11 лет. На данный момент над Мурманским аэропортом продолжает кружить самолет «Аэрофлота» из Москвы.





22 января из-за разгула стихии аэропорт Мурманска перестал принимать самолёты. Тогда рейсу из Петербурга пришлось также вернуться в Пулково.