Китайский мессенджер WeChat будет блокировать пользователей за распространение слухов о коронавирусе

Кампанию по борьбе с недостоверной информацией о новом коронавирусе запустила китайская социальная сеть и мессенджер WeChat.

Как сообщает 26 января сайт CNMO со ссылкой на центр безопасности сети, ложные сообщения будут удаляться, а пользователи, распространявшие их, – блокироваться. В WeChat отметили, что различные слухи на фоне распространяющейся эпидемии лишь усиливают панику среди населения. Также мессенджер подчеркнул, что, согласно законам Китая, за умышленное распространение заведомо ложной информации, нарушающей общественный порядок, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Отметим, что различные слухи о новой инфекции распространяются уже и в российских социальных сетях. В частности, пользователи пересылают друг другу информацию о потенциальной опасности бананов. Кроме того, появилось видео с якобы больным коронавирусом.





Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. Число заболевших во всем мире достигло к утру 26 января 1 975 человек (таким образом, 688 новых случаев за сутки), сообщается о 56 жертвах. Кроме КНР случаи заболевания также обнаружили в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Франции.

Напомним, один из крупнейших российских туроператоров по Китаю с сегодняшнего дня досрочно начинает вывозить своих клиентов из этой страны. Новые путевки компания пока не продает.