На Богатырском растут подснежники и примулы – ну и что, что январь

Петербургским цветам – все нипочем: ни снег, ни короткий еще день. Свежие снимки из Приморского района публикуют пользователи «ВКонтакте».

На фото от 24 января – подснежники и примулы, растущие на Богатырском проспекте вопреки всему. Январские цветочки словно из сказки «Двенадцать месяцев» размещены в паблике «Грибы и грибники СПб».

Там же пользователи рассказывают про розы с улицы Сизова, которые уже показывала «Фонтанка». По словам местного жителя, они пока не сдаются: вечером закрываются, утром раскрываются.

Напомним, сегодня синоптики не исключают нового температурного рекорда, который для этого дня составляет +4,2°.



