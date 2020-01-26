Петербург может обновить температурный рекорд, но пока в городе ноль

В Петербурге сегодня возможен очередной температурный рекорд. И пусть не смущает идущий за окном снег – к обеду он превратится в дождь.

Как сообщает 26 января ведущий синоптик «Центра ФОБОС» Михаил Леус, погоду в городе на Неве сегодня формирует хоть и небольшой, но «активный волновой циклон».

«Быстро смещаясь с запада на восток, он закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет снег, переходящий в мокрый снег, в затем и в дожди. Температура воздуха +2…+4°, в Ленинградской области -1…+4°», – отметил специалист.

Ветер западных направлений, 5 – 10 м/с, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы.





По информации Леуса, в Северной столице вновь возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры. Для 26 января он составляет +4,2° и установлен в 2018 году.

Сейчас в Петербурге ноль градусов.

Напомним, этой зимой город живет от рекорда к рекорду.