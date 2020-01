Российские фигуристы впервые за 14 лет выиграли все золото чемпионата Европы

Триумфом завершился для сборной России чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходил с 20 по 26 января в австрийском Граце. Всего россияне выиграли 10 медалей – четыре золотые, три серебряные, три бронзовые.

В женском одиночном катании первой стала Алена Косторная, второй – Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.

? Alena Kostornaia leads a Russian sweep of the podium as she takes her first European title

? Anna Shcherbakova

? Alexandra Trusova



? https://t.co/qL1FuO2B6G#EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/fZ5C7dOF3A — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 26 января 2020 г.

В мужском одиночном катании на первом месте оказался петербуржец Дмитрий Алиев, серебро у Артура Даниеляна. Отметим, что золото Алиева стало первым для России со времен Евгения Плющенко. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».





В спортивных парах первенствовали Александра Бойкова / Дмитрий Козловский из Северной столицы, серебро досталось Евгении Тарасовой / Владимиру Морозову, бронза – Дарье Павлюченко / Денису Ходыкину.

? Aleksandra Boikova and Dmitrii Kozlovskii take their first European title as the Russians sweep the podium

? Tarasova / Morozov

? Pavliuchenko / Khodykin



? https://t.co/tZrqDm0p5B#EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/fUWwU7Vk1C — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 25 января 2020 г.

Среди танцоров победу одержали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, бронза у дуэта Александра Степанова / Иван Букин.

В последний раз россияне выигрывали все золото чемпионата Европы в 2006 году, когда на чемпионате в Лионе победителями стали Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, пары Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и Татьяна Навка с Романом Костомаровым.