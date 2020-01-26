Устроивший ДТП с двумя погибшими в Петергофе водитель «Логана» – на подписке

Под подписку о невыезде отпущен водитель «Рено-Логана» после ДТП с двумя погибшими в Петергофе. Выехав на встречную полосу, он врезался в «Ауди-80», шофер и пассажир которого от удара погибли мгновенно.

По данным «Фонтанки», за рулем «Рено» находился 21-летний петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело. В прошлом году у него было два протокола за управление машиной без документов и проезд на красный. Несмотря на юный возраст, молодой человек уже муж и отец. Судя по странице «ВКонтакте», вместе с супругой он организует праздники, являясь участником фольклорного коллектива.

Погибшие – мужчины родом из Белоруссии. В «Ауди» выжил только один человек, 45-летний местный житель. Он в больнице, как и виновник аварии.

Напомним, тяжелое ДТП произошло в половине девятого утра 25 января на 27-м км по Санкт-Петербургскому шоссе.



