Ночью в Лахте тушили деревянный дом. Спасаясь из огня, охранник сиганул со второго этажа

Пожар в недостроенном здании Приморского района Петербурга тушили в ночь на 26 января, сообщает пресс-служба городского МЧС.

Информация о возгорании на Соловьиной улице, 13, поступила в дежурную часть в 01:10. Огонь охватил двухэтажное деревянное здание. Пожару присвоили дополнительный номер 1-Бис из-за угрозы распространения на соседние дома. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

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Охранник, спасаясь от огня, спрыгнул со второго этажа. Мужчине оказали медицинскую помощь. Локализовать пожар удалось к 2.07. В тушении задействовали 20 расчётов и 80 человек.



