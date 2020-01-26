Российский туроператор досрочно вывозит клиентов из Китая из-за вспышки коронавируса

Российский туроператор по Китаю «Русь-Тур» с сегодняшнего дня начинает вывозить своих клиентов с острова Хайнань, сообщает сайт компании.

Как отмечает туроператор, со вчерашнего дня он временно приостанавливает продажу туров в Поднебесную. Одновременно администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом.

«В целях обеспечения безопасности граждан РФ, руководством туроператора «Русь-Тур» принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнаня», – отметили в компаним.

По информации Ассоциации туроператоров России, вывоз клиентов одного из крупных игроков на китайском направлении начнется 26 января и продлится около недели. Сегодня рейс из Хабаровска вылетит на Хайнань пустым и вывезет первую группу туристов.





Всего на острове находится 1,1 тыс. туристов «Русь-Тур».

Напомним, Ростуризм 24 января призвал игроков рынка приостановить продажу туров в Китай из-за заболеваемости коронавирусом. Не советует ездить в эту страну и Роспотребнадзор. В России пока случаев новой инфекции не зарегистрировано.