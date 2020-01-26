На Науки «Поло» сбил девушку на тротуаре и ушел в столб

Авария с выездом на пешеходную зону произошла в Калининском районе Петербурга утром 26 января. Травмы получили два человека.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, в 8.25 на пересечении проспектов Науки и Гражданского столкнулись «Ниссан» и «Фольксваген Поло». «Поло» от удара выбросило на тротуар, где автомобиль задел 19-летнюю девушку, а затем врезался в столб. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали. В тяжелом состоянии отправлена к медикам также 49-летняя пассажирка «Поло», 20-летний водитель не пострадал.



