Жительницу Васильевского острова два месяца окучивали продавцы БАДов. Она отдала им почти 1,4 млн

Почти полтора миллиона рублей отдала петербургская пенсионерка продавцам биологически активных добавок. А потом одумалась и пошла в полицию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД РФ по городу и области, 63-летняя жительница Васильевского острова пришла с заявлением днем 25 января. Она рассказала, что с ноября к ней в квартиру на Наличной улице ходили курьеры, которые продавали ей БАДы. А заодно «открывали счета» и обещали некие компенсации. Четверо незнакомцев проторили дорожку к женщине, собрав с нее за это время почти 1,4 млн рублей. Неизвестно, что все-таки побудило пенсионерку остановиться, но в конце концов она решила это выкачивание денег прекратить.



