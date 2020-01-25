Три семерки Boeing взмыли в небо. Пассажирский лайнер-гигант нового поколения проходит испытательный полет

Boeing 777X, крупнейший в мире широкофюзеляжный самолет с двумя двигателями, отправился 25 января в свой долгожданный испытательный полет в США. Пассажирский лайнер стал значительной вехой для корпорации, переживающей последствия двух катастроф своего бестселлера 737 Max.

Полет откладывали дважды из-за плохих метеоусловий — вчера и позавчера. Этот полет — лишь начало испытаний, что продлятся весь год: компания тем самым должна добиться одобрения регулирующих органов, что для нее усложнено после катастроф 737 Max.

Как сообщает CNBC, самолет вылетел из города Эверетт, штат Вашингтон, где находится сборочное производство компании Boeing.





Самолет является самым большим реактивным двухдвигательным самолетом, размах его крыльев составляет 235 футов (71,6 метра), и они оснащены складными законцовками, которые, убираясь, сокращают размах на 20 футов (6 метров), позволяя воздушному судну проходить в различные дорожки и ворота аэропортов. Самолет рассчитан на 426 пассажиров, размещенных в двух классах. Фирма получила заявки на 344 таких самолета, и крупнейшим из заказчиков стала компания Emirates – она должна получить лайнеры в 2021 году.