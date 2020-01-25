Из отеля в Москве в больницу увезли семерых граждан Китая с высокой температурой
7 человек госпитализированы с высокой температурой с признаками ОРВИ из отеля в Войковском районе на севере Москвы. По предварительным данным, все они граждане Китая.
Об этом вечером 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах.
«Сегодня вечером из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура», – отметил источник, добавив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.
Справка:
Число заболевших коронавирусом во всем мире достигло к утру 25 января 1 287 человек, сообщается о 41 жертве. В то же время уже 38 случаев излечения зафиксировали в Китае.