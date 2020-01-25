Из отеля в Москве в больницу увезли семерых граждан Китая с высокой температурой

7 человек госпитализированы с высокой температурой с признаками ОРВИ из отеля в Войковском районе на севере Москвы. По предварительным данным, все они граждане Китая.

Об этом вечером 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах.

«Сегодня вечером из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура», – отметил источник, добавив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.



