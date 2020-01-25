«Столы поломал в щепки». Любитель отдыха на Бали не вынес зимы в Петербурге и заявился в бар с мечом

Искусство владения мечом отработал горожанин на деревянной мебели в баре в центре Петербурга. Восточная мудрость в порыве страсти не явилась, только полицейские.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец Максим, вечер 25 января он с друзьями проводил в баре «Творчество» на Гороховой улице, 68. В заведении беседе за кружечкой спиртного предавались не более десяти человек. Мирную обстановку нарушил ворвавшийся с мечом мужчина.

«Сейчас буду всё крушить», — гаркнул незнакомец и пошёл на столики.

Посетители успели ретироваться на улицу, персонал затих в служебной подсобке.





«Столы поломал в щепки», — подытожил Максим.

Приехавшие на место полицейские задержали 41-летнего Андрея. Что заставило его в субботний вечер стать фехтовальщиком, пока не известно. В социальной сети задержанный показывает прошлогодние фото отдыха с Бали, а также не стесняется участия в группах по сексуальным интересам. С владельцами бара его связывают родственные узы.