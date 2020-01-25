В третий раз закинул старик невод. Петербургский избирком собирается назначить довыборы в ЗакС после двух фальстартов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует в воскресенье, 26 января, провести внеплановое заседание. Об этом членов комиссии известили 25 января, сообщил «Фонтанке» один из них.

Единственный вопрос, который может потребовать столь срочного рассмотрения — это объявление дополнительных выборов в Законодательное собрание города по одномандатному округу №21, соглашаются собеседники издания из числа членов петербургского избиркома. Воскресенье — последний день, когда выборы по закону можно запланировать на 26 апреля.

Дать старт избирательной кампании городская комиссия уже пыталась дважды. Назначенное на 23 января заседание, на котором также планировалось назначить довыборы на 26 апреля, горизбирком в последний момент отменил. Собеседники «Фонтанки» тогда объясняли это недовольством Центральной избирательной комиссии. В Кремле рассматривали 26 апреля в качестве одной из дат для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, писал РБК со ссылкой на источники. Совмещение федеральной и региональной кампаний могло негативно сказаться на имидже конституционного голосования, соглашались источники в горизбиркоме.

За десять дней до этого, 16 января, горизбирком планировал начать формировать окружную избирательную комиссию для проведения довыборов. Но и тогда заседание в последний момент отменили.





Дополнительные выборы в округе №21, включающем в себя муниципалитеты «Звездное», «Гагаринское» и «Купчино», закон обязывает провести до июня 2020 года. Депутат-единоросс Павел Зеленков, который представлял жителей этого округа в Заксобрании раньше, умер летом прошлого года.